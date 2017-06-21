Суд арестовал экс-главу "Гоголь-центра" Малобродского на два месяца

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Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский отправлен под арест на два месяца по делу о хищении бюджетных средств. Решение об этом принял Пресненский суд столицы.

Пресненский суд города Москвы арестовал бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать в отношении обвиняемого Малобродского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказала судья Татьяна Васюченко.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала о том, что Малобродский был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством "Седьмой студии". Фигурантами дела стали также главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

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