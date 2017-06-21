Российского посла вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
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Российского посла в Швеции вызвали в МИД после инцидента с сопровождением истребителем Су-27 шведского военного самолета. По данным Минобороны страны, расстояние между самолетами было крайне незначительным.
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с инцидентом между двумя самолетами в небе над Балтикой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минобороны Швеции утверждают, что российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету-разведчику во время полета в международном пространстве.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что нет ничего необычного в идентификации российскими самолетами шведских. Однако, действия российского летчика можно квалифицировать как "особенные", поскольку "расстояние между самолетами было крайне незначительным".
В Минобороны России пока никак не прокомментировали этот инцидент.
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