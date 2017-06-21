Почти две тонны наркотиков вынесло волной на французское побережье

Теги: В мире наркотики франция океан

На атлантическом побережье Франции обнаружили почти две тонны наркотиков. По версии следствия, группа лиц должна была выловить наркотики из моря, но по стечению обстоятельств груз выбросило на берег.

В коммуне Мимизан на юго-западе Франции полицейские обнаружили почти две тонны наркотиков, которые выбросило Атлантическим океаном на пляж, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным следствия, группа лиц должна было выловить наркотики из моря. Осуществить это им не удалось и груз выбросило на берег.

По делу задержаны 11 человек, их поместили под стражу. Полиция сообщила, что среди подозреваемых есть граждане Греции.

Читайте также:

В Гондурасе разбился самолет, перевозивший крупную партию кокаина