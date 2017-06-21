Криштиану Роналду открыл счет в матче Россия - Португалия
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Криштиану Роналду на 8-й минуте вывел сборную Португалии вперед в матче с командой России на Кубке конфедераций по футболу. Встреча началась в 18:00 на стадионе "Спартак" в Москве.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на 8-й минуте открыл счет в матче с командой России на Кубке конфедераций по футболу, передает TVC.ru. Встреча началась в 18:00 на стадионе "Спартак" в Москве.
Состав сборной России: Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Виктор Васин, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Федор Кудряшов, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Федор Смолов.
Состав сборной Португалии: Руй Патрисиу, Бруно Алвеш, Пепе, Рафаэль Геррейро, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Суареш, Адриен Силва.