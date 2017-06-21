С самолета United Airlines из-за турбулентности госпитализированы 10 человек

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Самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Панамы в Хьюстон, попал в зону турбулентности. В результате пострадали девять пассажиров и один член экипажа. Все они были госпитализированы.

Не менее десяти человек пострадали в результате попадания самолета авиакомпании United Airlines в зону турбулентности. Воздушное судно летело из Панамы в Хьюстон (США, штат Техас).

Инцидент произошел 20 июня, в тот момент, когда лайнер пролетал над Мексикой, неподалеку от Канкуна, передает Reuters. Среди пострадавших – член экипажа.

В результате все люди, получившие травмы, были госпитализированы после того, как судно приземлилось в Хьюстоне.

Похожий случай произошел с пассажирами, летевшими рейсом SU270 Москва - Бангкок компании "Аэрофлот" в начале мая. Лайнер попал в "воздушную яму" за 40 минут до посадки. Самолет подбросило на 100-200 метров. При этом, инцидент произошел перед снижением, когда требование пристегнуть ремни еще не прозвучало. В итоге непристегнутых пассажиров по инерции выбросило в проход. Пострадали 27 человек, из которых 24 - россияне, а трое - подданные Таиланда.

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