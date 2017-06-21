Собянин призвал москвичей выбрать название для Второго кольца метро

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Сергей Собянин пригласил москвичей проголосовать за название нового кольца столичного метро. По словам мэра Москвы, отдать свой голос можно на портале "Активный гражданин".

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в голосовании по выбору названия Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Проголосовать можно на портале "Активный гражданин".

Третий пересадочный контур (ТПК) - новая строящаяся кольцевая ветка в метро. Ее общая длина составит более 60 километров. На втором кольце столичной подземки построят 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, еще две - на Московское центральное кольцо, а семь - на радиальные железные дороги.