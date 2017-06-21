В Кремле анонсировали телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" состоится до конца июня. По его словам, в настоящее время идет подготовка к этим переговорам. В то же время Ушаков отметил, что встречи глав государств "четверки" в рамках саммита G20 не планируется.

Телефонный разговор глав государств "нормандской четверки" состоится до конца июня. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

"Его дата не определена, сейчас этот вопрос в проработке, но, очевидно, будет до конца июня", - сказал он.

Как сообщил ТАСС, Ушаков также отметил, что встреча лидеров "четверки" на полях саммита G20 в Германии не планируется. В настоящее время есть договоренности о встречах Владимира Путина с президентами Франции и Южной Кореи.