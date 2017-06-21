Короля Таиланда обстреляли в Германии из игрушечного пистолета

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Немецкие подростки обстреляли из игрушечного пистолета короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии. Об инциденте сообщает Bild. Отмечается, что король не стал заявлять на подростков в полицию.

Подростки выстрелили в короля Таиланда Раму X, Маху Вачиралонгкорна, из игрушечного пистолета во время велопрогулки по немецкому Эрдингу, передает РИА Новости.

По данным Bild, инцидент произошел 10 июня. Два подростка 13 и 14 лет, спрятавшись в кустах, выстрелили в него пластиковыми шариками и попали Раме X в спину. Телохранители короля вызвали полицию, однако тот отказался писать заявление в полицию.

Издание пишет, что 14-летний правонарушитель, возможно, будет привлечен к ответственности за попытку причинения вреда, тогда как его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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