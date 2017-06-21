Темер пригласил Путина в Бразилию в любое удобное время

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В кремле завершились российско-бразильские переговоры. По их итогам был подписан ряд документов, а также совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Мишела Темера. В нем говорится о желании России и Бразилии укреплять сотрудничество в сфере ВТС и расширить работы по мирному атому.

Президент Бразилии Мишел Темер пригласил Владимира Путина посетить его страну с официальным визитом в любое удобное время. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, подписанном в Кремле, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что приглашение было воспринято президентом России с благодарностью.

Кроме того, Путин и Темер договорились укреплять сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества, а также изучить возможности расширения работы по мирному атому.

Еще одной темой стала ситуация в Сирии. Россия и Бразилия выступили за политическое решение в Арабской республике и поддержали продолжение переговоров в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.