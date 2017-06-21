Грызлов назвал реинтеграцию Донбасса попыткой разрушить минские соглашения

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Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Борис Грызлов назвал готовящийся Киевом закон о реинтеграции Донбасса попыткой разрушить одобренные ООН минские соглашения. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе встречи Контактной группы в среду в Минске.

Закон о реинтеграции Донбасса является попыткой разрушить минские соглашения. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Борис Грызлов.

"На сегодняшней встрече Контактной группы ее участники не могли обойти вниманием готовящийся СНБО Украины законопроект о реинтеграции Донбасса. По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН Минским соглашениям", - передает его слова ТАСС.

Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает переход от антитеррористической к "войсковой операции" на юго-востоке Украины. Как отметил член комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук, документ позволяет ввести военное положение по усмотрению президента Украины Петра Порошенко.

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