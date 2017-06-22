Голосование. Славянское братство существует?

Тема программы "Право голоса": "Славянский мир под прицелом". Сегодня в России – День памяти и скорби. 78 лет назад началась Великая отечественная война. Гитлер и его соратники считали славян низшей расой, которая должна быть порабощена или уничтожена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика Запада в отношении России и Белоруссии наводит на мысли о генетическом неприятии славян со стороны Запада. Почему именно славянские государства в Европе становятся объектом агрессии?