СКР подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего мальчика в Балашихе

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Следователи провели экспертизу, в ходе которой подтвердили наличие в крови погибшего в Балашихе шестилетнего мальчика высокую долю алкоголя. В настоящее время устанавливаются обстоятельства употребления ребенком спиртных напитков.

Следственный комитет подтвердил, что в крови погибшего под колесами машины в Балашихе шестилетнего мальчика была обнаружена высокая доля алкоголя. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

"Следователями был также произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи намерены установить обстоятельства употребления ребенком спиртных напитков.

ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика, который погиб на месте. Последующая экспертиза показала наличие алкоголя в крови мальчика в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения.

Позднее в июне было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы. По факту проведения экспертизы, в результате которой в крови ребенка нашли алкоголь, возбуждено уголовное дело о халатности.

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