В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу

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Истребитель НАТО находился на безопасном расстоянии от самолета министра обороны России Сергея Шойгу. F-16 лишь идентифицировал его. Как заявил представитель альянса, в НАТО не знают, были ли Шойгу в одном из самолетов, которые над Балтийским морем сопровождал F-16.

В НАТО заявили, что самолет F-16 лишь идентифицировал самолет министра обороны России Сергея Шойгу, находясь на безопасном расстоянии. Как сообщил представитель альянса агентству РИА Новости, ему неизвестно, был ли Шойгу в одном из самолетов, которые над Балтийским морем сопровождал истребитель.

В подобных случаях, отметили в НАТО, самолеты альянса действуют по стандартной процедуре, остаются на безопасном расстоянии.

Как сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, приближение натовского истребителя к самолету Шойгу - беспрецедентный случай, который может говорить об элементарном непрофессионализме.

"Но одно могу утверждать совершенно определенно: при продолжении полета в прежнем направлении истребитель был бы сбит", - сказал сенатор.

Ранее было опубликовано видео инцидента с подлетевшим к борту Шойгу истребителем F-16 сил НАТО. Российский истребитель Су-27 вынужден был продемонстрировать свое вооружение, чтобы препятствовать сближению F-16 с бортом, на котором находился Шойгу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, доложено ли Владимиру Путину об инциденте над Балтийским морем.

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