Инвесторы вынудили гендиректора Uber подать в отставку

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В Uber подтвердили информацию об отставке гендиректора сервиса Трэвиса Каланика. Накануне его немедленного увольнения потребовали пять крупных инвесторов компании.

Генеральный директор Uber Трэвис Каланик покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в пресс-службе корпорации, пишет ТАСС. В комментарии отмечается, что это решение свидетельствует о преданности и любви Каланика к Uber.

Ранее в среду об отставке основателя сервиса написала газета The New York Times. По ее данным, накануне пять крупных инвесторов Uber направили Каланику письмо с требованием немедленно покинуть свой пост.

Последние несколько месяцев вокруг Uber регулярно возникали скандала. Компанию обвиняли в нарушениях этики и законов, в частности в феврале две бывшие сотрудницы заявили о домогательствах и сексизме со стороны руководства сервиса. Кроме того, Uber был уличен в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами.

На прошлой неделе Каланик ушел в бессрочный отпуск, объяснив это проверками внутри компании и недавней смертью матери. Кто станет новым гендиректором Uber, пока неизвестно.

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