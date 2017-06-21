Польша приостановила получение российского газа из Германии

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Польша отказалась от российского газа из Германии в связи с плохим качеством топлива. Данное ограничение пропускной способности будет действовать до шести часов утра пятницы.

Польский газовый оператор Gaz-System заявил о приостановке получения российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал-Европа". Об этом сообщает РИА Новости.

"Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы на ямальском газопроводе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что топливо не соответствует качественным параметрам, которые указаны в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы. Ограничение пропускной способности российского газа будет действовать до шести часов утра пятницы.

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