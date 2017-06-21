Контактная группа договорилась о "хлебном перемирии" в Донбассе

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Контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 24 июня для уборки урожая. Об этом сообщила в аппарате полпреда Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "хлебном перемирии" с 24 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина Виктория Талакина.

"Большую часть встречи переговорщики уделили вопросам безопасности. Среди решений, которые можно считать позитивными - объявление "хлебного перемирия" и разработка механизмов, обеспечивающих безопасность объектов водоснабжения", - написала она.

По словам Талакиной, "хлебное перемирие" продлится до 31 августа.

Она также добавила, что 26 июня стороны конфликта предпримут попытку разведения сил и средств у станицы Луганской.