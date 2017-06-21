Россия отменила консультации с США из-за расширения санкций
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Запланированная встреча между заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном не состоится. Как пояснили в МИД России, после расширения антироссийских санкций обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога.
Раунд консультаций между заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном не состоится из-за недавнего расширения антироссийских санкций США.
"После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области", - говорится в сообщении российского ведомства.
Ужесточение санкций против России на Смоленской площади расценили как "политический подарок" президенту Украины Петру Порошенко.
19 июня дипломат сообщил, что встреча с замгоссекретаря США могла бы помочь подготовить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
20 июня Минфин США расширил санкции против России. В обновленный список были включены 19 лиц и 19 организаций. В перечне, в частности, оказались фирма Concord Catering и замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.
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