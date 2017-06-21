Истребители НАТО вновь сопроводили самолет Шойгу

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"Натовские" истребители вновь сопроводили самолет министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло в небе над Балтийским морем, когда борт главы Минобороны возвращался из Калининграда. Как отметили в военном ведомстве, на этот раз истребители НАТО не пытались приблизиться к самолету.

Истребители НАТО вновь сопроводили самолет, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Как сообщили в военном ведомстве, несколько истребителей "вели" борт министра на пути из Калининграда над нейтральными водами Балтийского моря, но приближаться не пытались. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее в среду истребитель НАТО F-16 приблизился к самолету Шойгу, когда тот направлялся в Калининград. Сопровождавший борт российский истребитель Су-27 заставил его уйти в сторону, показав боекомплект.

Позднее в НАТО заявили, что истребитель находился на безопасном расстоянии от самолета министра обороны России — он лишь идентифицировал его. Как заявил представитель альянса, там не знали, был ли Шойгу на борту.