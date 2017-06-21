В Мичигане эвакуировали аэропорт из-за нападения на полицейского

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В международном аэропорту американского города Флинт неизвестный ранил полицейского ножом в шею. После данного инцидента все пассажиры были эвакуированы из здания воздушной гавани. В настоящее время полиция задержала нападавшего.

В американском городе Флинт эвакуировали пассажиров международного аэропорта Бишоп. Об этом сообщается на официальной странице воздушной гавани в Facebook.

"Внимание: в аэропорту произошел инцидент. Полицейский был ранен. Все пассажиры в безопасности, они были эвакуированы", - говорится в сообщении. Администрация аэропорта просит пассажиров следить за изменениями в расписании рейсов.

В свою очередь, в полиции Флинта заявили, что неизвестный ранил сотрудника правоохранительных органов ножом в шею. По их данным, нападавший был задержан.