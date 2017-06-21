Путин: "Северный поток-2" имеет все шансы на успех

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"Северный поток-2" не направлен против кого бы то ни было, он должен способствовать развитию энергорынка/ Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой нефтяной корпорации Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

Владимир Путин принял в Кремле главу нефтяной корпорации Royal Dutch Shell Бена ван Бердена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент поздравил бизнесмена с юбилеем: в этом году исполняется 125 лет с начала деятельности "Шелл" в России. Ван Берден, в свою очередь, отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с нашей страной, в частности в проекте строительства газопровода "Северный поток-2". Его реализация повысит надёжность энергоснабжения стран Европы. Владимир Путин согласился с тем, что проект обладает рядом конкурентных преимуществ, и имеет все шансы на успех.

"Я всегда подчёркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он, конечно, связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 миллиардов кубометров в год при сокращении собственной добычи газа в европейских странах, в том числе на севере Европы. Этот проект не направлен против кого бы то ни было, а наоборот, призван способствовать развитию энергетических рынков. Нужно, мне кажется, просто терпеливо, в очень доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнёрами", - заявил Путин.