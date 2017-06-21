В бельгийском Льеже открыли памятник Петру I

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В бельгийском городе Льеж в среду был торжественно открыт памятник императору Петру I. Установку изваяния приурочили к юбилею: ровно 300 лет назад российский государь, совершая поездку по ряду стран Европы, остановился в старинном, основанном ещё римлянами, городе. Нынешний юбилей ещё и повод напомнить, сколь важным для Европы и России стало со времён Петра развитие взаимных связей.

Петр I хоть и считался исполином, до двух с половиной метров все-таки не дотягивал. В остальном - полное сходство: прижатая к сердцу левая рука, как знак благодарности европейцам, ключ, который бронзовый Петр держит в правой, - символ полученных знаний.

Над статуей российского императора для бельгийского Льежа скульптор Александр Таратынов трудился почти год, передает "ТВ Центр". Придирчиво выбирали и место для бронзового государя. Статую по согласованию с бельгийскими властями установили на площади Святого Петра и совсем рядом с епископским дворцом. 3 сотни лет назад здесь с почестями встречали русского царя — дата, которую теперь считают началом дипломатических отношений.

"Мы должны всегда оставлять возможность для эффективного диалога между Россией и Бельгией. Между Европой и Россией. В этот момент большой турбулентности на планете, сегодняшнее событие — прекрасный символ того насколько крепки и монументальны наши отношения", - заявил губернатор провинции Льеж Эрве Жамар.

На территорию нынешней Бельгии Петра, впрочем, привела не только тяга к знаниям. Здесь император поправлял здоровье. В курортном городе Спа страдавшего от болезни желудка Петра буквально заново поставили на ноги.

Один из источников в Спа вот уже 3 сотни лет носит имя Петра Великого. Русский царь не планировал останавливаться здесь надолго, но доктора объяснили — вода теряет свои лечебные свойства через несколько часов. И Петру пришлось задержаться в Спа на 4 недели. Каждый день он приходил в павильон, чтобы выпить несколько стаканов минеральной воды.

За церемониалом, говорят историки, тогда следил едва ли не весь город. Российский император специально нанимал оркестр, чтобы каждый визит на воды проходил под аккомпанемент музыкантов. Впрочем, больше удивлял он не стремлением к роскоши и излишествам, а непривычно скромным образом жизни

Открытие монумента первое в списке запланированных к памятной дате мероприятий. В Спа откроется выставка российских художников и скульпторов. Выйдет в печать посвящённая визиту Петра книга. А для туристов создадут специальный маршрут - в точности повторяющий европейское турне российского императора. Историческое событие, интерес к которому не гаснет вот уже третий век.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Льеж.