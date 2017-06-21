Устроивший взрыв на вокзале в Брюсселе мужчина "симпатизировал" ИГ

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Мужчина, устроивший взрыв на вокзале в Брюсселе, "симпатизировал" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом свидетельствуют результаты обысков у него дома. Взрывное устройство сработало поздним вечером во вторник у касс Центрального вокзала бельгийской столицы. Никто не пострадал.

Прокуратура Бельгии сообщила о результатах обыска дома у мужчины, который во вторник устроил взрыв на вокзале в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Некоторые признаки, как представляется, свидетельствуют о том, что подозреваемый симпатизировал террористической организации ИГ" (террористическая организация "Исламское государство", ее деятельность запрещена на территории России), - говорится в коммюнике прокуратуры.

Взрывное устройство сработало поздним вечером во вторник у касс Центрального вокзала бельгийской столицы. Самоподрыв совершил террорист-смертник. Взрыв был небольшой мощности, но на месте произошло возгорание, повалил дым. Люди, находившиеся поблизости, бросились в разные стороны. И хотя никто из них не пострадал, в центральном вестибюле началась паника.

По сообщениям свидетелей, сам преступник занервничал, после того, как к нему стал приближаться военный патруль. Мужчина вызвал подозрения у стражей порядка, когда они увидели провода, торчавшие из-под его одежды. И он привел в действие бомбу. В следующую секунду военные открыли огонь на поражение. Террорист в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Ранее в среду на вокзале в бельгийском Намюре произошел другой инцидент, который может быть связан с терроризмом. Саперы обезвредили подозрительный предмет, никто из людей не пострадал. Полиция эвакуировала из вокзала всех пассажиров, железнодорожное сообщение было прервано.

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