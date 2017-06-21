Сборная России уступила португальцам на Кубке конфедераций

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Сборная России по футболу уступила команде Португалии на Кубке конфедераций со счетом 1:0. В составе португальцев на 8-й минуте отличился Криштиану Роналду. В следующем матче турнира наша команда сыграет со сборной Мексики.

Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций по футболу, передает TVC.ru. Встреча проходила на стадионе "Спартак" в столице.

Игра завершилась со счетом 1:0. В составе португальцев на 8-й минуте матча отличился Криштиану Роналду. Таким образом, сборная Португалии с четырьмя очками поднялась на первое место в группе А, опередив нашу команду, у которой в активе осталось три балла.

В следующем матче на Кубке конфедераций подопечные Станислава Черчесова сыграют с мексиканцами. Игра пройдет 24 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе в Казани.