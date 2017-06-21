Воронков назначен главой бюро ООН по борьбе с терроризмом

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Постпред России в Вене Владимир Воронков назначен заместителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Согласно сообщению организации, россиянин возглавит новое управление по борьбе с терроризмом.

Постпред России в Вене Владимир Воронков назначен главой управления по борьбе с терроризмом ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение организации.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Владимира Ивановича Воронкова из России заместителем генерального секретаря", - говорится в сообщении.

В ООН отметили, что Воронков возглавит новое управление по борьбе с терроризмом, которое было учреждено 15 июня текущего года.