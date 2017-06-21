Путин предостерег от эксплуатации труда школьников

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Владимир Путин поддержал возвращение трудового воспитания в школы, однако предостерег от эксплуатации детского труда. Об этом президент заявил на встрече с классными руководителями в Кремле.

Проблемы школьного образования Владимир Путин обсудил вечером на встрече с классными руководителями выпускников со всей страны. Об этом передает "ТВ Центр". Глава государства предложил подвести итоги учебного года, поделиться опытом и, возможно, внести предложения, которые будут реализованы в дальнейшем Министерством образования и науки.

Владимир Путин отметил, что уже много раз встречался с учителями и преподавателями высшей школы, но, пожалуй, впервые общается именно с руководителями классов, то есть педагогами, в чьей работе вопросы воспитания детей не менее важны, чем проблемы передачи знаний.

"Есть и другая составляющая вашей работы, именно воспитательная. Получить знания — это непросто, современные особенно, широкие знания, непросто. Но это всё-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он с должным образом относился и к себе самому, к своим друзьям, к семье, к Родине, это вот абсолютно фундаментальные вещи, и только на этой базе можно рассчитывать на то, что человек будет полноценным. И сам получит удовлетворение от жизни, и окружающие его люди будут получать удовольствие от общения с ним", - сказал Путин.