Цена нефти Brent упала ниже $45 впервые с ноября 2016 года
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже 45 долларов за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. В последний раз нефть так стоила в ноябре 2016 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала до 44,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Как передает ТАСС, в последний раз котировки нефти были ниже отметки в 45 долларов за баррель 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до 44,67 доллара за баррель.
Нефть марки WTI вслед за Brent дешевеет более чем на 3%.
Ранее сообщалось, что в среду курс доллара на Московской бирже впервые с начала года поднялся выше 60 рублей.
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