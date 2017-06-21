Цена нефти Brent упала ниже $45 впервые с ноября 2016 года

Теги: нефть Экономика биржа

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже 45 долларов за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. В последний раз нефть так стоила в ноябре 2016 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала до 44,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как передает ТАСС, в последний раз котировки нефти были ниже отметки в 45 долларов за баррель 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до 44,67 доллара за баррель.

Нефть марки WTI вслед за Brent дешевеет более чем на 3%.

Ранее сообщалось, что в среду курс доллара на Московской бирже впервые с начала года поднялся выше 60 рублей.

Читайте также:

Курс евро превысил 67 рублей впервые с декабря 2016 года