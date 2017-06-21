Порошенко анонсировал подписание соглашений с США в оборонной сфере

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Петр Порошенко заявил, что в ближайшие два-три месяца Украину посетят представители администрации Дональда Трампа для подписания ряда соглашений. В частности, будут согласованы документы по оборонному и военно-техническому сотрудничеству между странами.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в скором времени страну посетят представители администрации американского лидера Дональда Трампа для подписания ряда соглашений о сотрудничестве. Об этом он рассказал на брифинге в Вашингтоне.

"Во время переговоров в Пентагоне с министром обороны США генералом Джеймсом Мэттисом, во время переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров", - приводит слова Порошенко "Интерфакс".

Президент Украины отметил, что в ходе визита будут подписаны очень важные соглашения, в том числе по оборонному и военно-техническому сотрудничеству между странами. По словам Порошенко, приезд делегаций ожидается в ближайшие два-три месяца.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины со своим американским коллегой. Главными темами, как утверждают в Киеве, стали давление на Москву, а также законопроект о реинтеграции Донбасса. На встречу с Порошенко в графике главы Белого Дома отвели несколько минут. Тем не менее, украинский президент все равно заявил что это событие - свидетельство "фантастической" поддержки Украины со стороны американских друзей.

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