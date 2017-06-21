Путин рассказал, как устраивался на работу в КГБ

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Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов рассказал об устройстве на работу в КГБ. Президент рассказал, что принял решение работать в разведке еще в школе.

Президент России Владимир Путин рассказал, что принял решение работать в разведке еще в школе и ездил за советом в КГБ, передает "Интерфакс".

"Я учился в специализированной химической школе при Технологическом институте, но увлекся другим - захотел работать в спецслужбах. Я поехал в приемную КГБ. Ведь у меня семья простая, связей не было", - вспомнил Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов.

По словам президента, к нему "вышел симпатичный мужик, он по-серьезному ко мне отнесся". "Он сказал, что надо поступить в вуз, любой, но лучше на юрфак. С этого момента я перестал заниматься физикой и химией", - признался Путин.

"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", - добавил он. По словам Путина, в ходе размышлений он понял, что ему это будет не так интересно.

В среду Путин обсудил проблемы школьного образования на встрече с классными руководителями выпускников со всей страны. Глава государства предложил подвести итоги учебного года, поделиться опытом и, возможно, внести предложения, которые будут реализованы в дальнейшем Министерством образования и науки. Он поддержал возвращение трудового воспитания в школы, однако предостерег от эксплуатации детского труда.

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