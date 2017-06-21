Путин и учительница обменялись анекдотами про грабителей

Теги: Общество путин учитель президент

В среду Владимир Путин в Кремле встретился с классными руководительницами выпускников. В ходе общения одна из преподавательниц рассказала президенту анекдот про грабителей, в доказательство маленькой зарплаты у учителей. Путин же ответил шуткой о другой жертве преступников, которая не изменяет своим жизненным принципам.

Во время встречи с классными руководительницами выпускников в Кремле одна из преподавательниц рассказала анекдот президенту России Владимиру Путину, в доказательство маленькой зарплаты у учителей, передает ТАСС.

"Поздно вечером учительница возвращается домой. На нее нападает грабитель: "Отдай часы". А учительница ему отвечает: "Часы не отдам - классное руководство забирай", - пошутила преподавательница.

Путин же в ответ рассказал анекдот о другой жертве грабителей, которая не изменяет своим жизненным принципам.

"Вот так напали на одного и спрашивают: "Кошелек или жизнь?" Он отвечает: "Кошелек бабушкин - жизнь забирай", - пошутил президент.

В среду на встрече с классными руководителями выпускных классов Путин также рассказал им об устройстве на работу в КГБ. Президент отметил, что принял решение работать в разведке еще в школе.

Читайте также:

Путин рассказал, как устраивался на работу в КГБ

Путин предостерег от эксплуатации труда школьников