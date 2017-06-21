Путин заявил о вреде международной изоляции России

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Воспитание детей обсуждалось в Кремле на встрече Владимира Путина с группой преподавателей. Еще одной темой стало положение страны в мире. Президент заявил, что Россия является частью глобального мира и изоляция может нанести вред. Вместе с тем он отметил важность сохранения собственной идентичности.

В преддверии выпускных в Кремль пригласили классных руководителей из 25 регионов страны. Для педагогов – это возможность рассказать о проблемах и достижениях современной школы. Для главы государства – узнать лично, как обстоят дела на местах. Первым делом президент поздравил собравшихся с окончанием учебного года и поблагодарил за работу, передает "ТВ Центр".

"Получить знания непросто, современные особенно. Но все-таки это вторичное по сравнению с воспитанием человека. С тем чтобы он должным образом относился к себе самому, к своим друзьям, к семье, к Родине. И только на этой базе можно рассчитывать на то, что человек будет полноценным", - заявил Путин.

Задача №1 – создание новых учебных мест в регионах. Министерство образования запросило порядка 11 миллиардов рублей на строительство новых школ. И уже в этом году учебные заведения смогут принять на 170 тысяч детей больше. Окончание года – повод поговорить и о вопросах, которые преподавателей волнуют не меньше учебного плана. Речь шла о работе воспитательной. Как дать верные нравственные ориентиры и помочь ребятам определиться с профессией.

Не переходить ту грань, за которой коллективный труд превращается в эксплуатацию, — идею воспитывать в школьниках интерес к рабочим профессиям президент поддержал. Говоря про выбор специальности, Владимира Путина спросили, помнит ли он сам, как впервые задумался стать разведчиком.

"Мне захотелось поступать, значит работать в спецслужбе в разведке. Я просто пошел в приемную КГБ. Вышел мужик такой, говорит: тебе чего? Я говорю: "Я вот хочу". Он очень по серьезному отнесся", - рассказал Путин.

Сегодня такое вряд ли возможно. Особенно, если речь идёт о военных учебных заведениях. Старшеклассники вынуждены тратить недели на прохождение комиссий и сбор документов прямо накануне ЕГЭ. Об этом вспомнили представители суворовских и кадетских училищ. Тем более что в последнее время все больше ребят, рассказали педагоги, выбирают военное дело.

"Я с Шойгу переговорю. Мы придумаем что-нибудь такое, что бы было универсальным решением", - заметил президент.

Универсальной, заявил Путин, нужно сделать и систему оплаты труда педагогов: в разных регионах надбавка за классную работу сегодня начисляется по-разному. Единственное, что не зависит от географии и времени – жизненные ориентиры, которые учителя дают своим воспитанникам. Насколько усвоили эти уроки, аттестат вряд ли покажет. Только время.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".