Судмедэксперты не верят в опьянение погибшего в ДТП мальчика

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Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови 6-летнего ребенка, сбитого насмерть машиной в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, который взял дело на личный контроль. По его словам, у прокуратуры нет претензий к следствию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Родители погибшего мальчика категорически не согласны с результатами исследований и не верят, что их сын мог быть пьян.

Повторная экспертиза крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля, может изменить ход дела и расширить круг лиц, причастных к трагедии. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сейчас параллельно расследуются два уголовных дела — о смертельном ДТП, им занимается МВД, и по статье "Халатность". Второе дело возбудил Следственный комитет после скандала, разразившегося после оглашения результатов судмедэкспертизы. Специалисты расписались под заключением: в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя. Экспертов и всех, кто имел отношение к транспортировке и исследованию проб заподозрили, как минимум, в небрежности при работе с образцами, как максимум — в подтасовке. Следователи назначили еще одну экспертизу.

"Следователями регионального Следственного комитета были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему", - сообщила представитель управления СКР по Московской области Елена Фокина.

Второй раз кровь на исследование взяли с днища сбившей его машины и с заднего сидения — туда прохожие перенесли ребенка в ожидании скорой. Генетический материал взяли у родителей. Повторные результаты о том, что кровь принадлежит именно Алеше Шимко и что мальчик действительно был пьян в момент ДТП, стали очередным шоком для его близких. Семья благополучная: мать и отец - служащие Росгвардии, на руках двое малолетних детей. Говорят, спиртное в их доме, в принципе, не водится.

"В экспертизе в описании экспертизы сказано, что слизистая не обожжена у ребенка, трахеи не обожжены, дыхательные пути не обожжены, в кишечнике отсутствует запах алкоголя, в мочевом пузыре отсутствует моча — это те признаки, которые характерны для пьяного человека. И тем более, слизистая не обожжена: если 6-летний ребенок выпьет алкоголь, то слизистая будет обожжена", - утверждает отец погибшего мальчика Роман Шимко.

Сейчас убитый горем отец всеми способами пытается найти объяснение тому, как алкоголь мог оказаться в организме шестилетнего сына. Ведь в этом деле с самого начала было слишком много странностей: уголовное дело долго не возбуждали, на свидетелей оказывалось давление, записи камер видеонаблюдения куда-то исчезли, испарились они без следа и с сервера системы "Безопасный город". Супруг женщины, которая сбила ребенка, отбывает тюремный срок, и, по некоторым данным, является криминальным авторитетом. Роман Шимко уверен: кому-то очень нужно доказать, что в момент наезда его маленький сын был пьян.

Бывший военный Роман Шимко даже пытается предположить, как можно напоить уже после смерти, чтобы анализы показали нужный результат: например взять шприц с алкоголем и сделать укол в печень. Эксперт, проводивший ту самую экспертизу, утверждает: сфальсифицировать сильную степень опьянения посмертно невозможно, ведь в крови мальчика был найден не только спирт.

"Было обнаружено вещество ацетальдегид, которое является главным продуктом распада этилового спирта в организме человека. Оно распадается только под воздействием фермента печени, а это свидетельствует о том, что это стопроцентная гарантия прижизненности попадания алкоголя в организм человека. И на этом надо поставить точку", - говорит заведующий судебно-медицинским отделением Железнодорожного Михаил Клейменов.

2,7 промилле алкоголя, обнаруженных в крови ребенка, — это пол-литра водки натощак для взрослого мужчины. В тот день, когда Алешу сбила машина прямо у подъезда его дома, он гулял вместе с дедушкой. Мальчик катался на велосипеде. На вопрос, как могут одновременно сосуществовать эти два факта, пока не может ответить ни один эксперт.

"Обычно при такой концентрации алкоголя лица, у которых нашли такую концентрацию, находятся в состоянии прекомы. И если речь идет об этом ребенке, то, скорее всего, человек, его сопровождавший, должен был бы держать его за руку, потому что он бы не мог идти самостоятельно, он бы качался в разные стороны. Или нести его на руках", - говорит заведующий кафедрой судебной медицины РУДН Дмитрий Сундуков.

В пресс-релизе СК говорится: следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя. За сухими строчками официального сообщения кроется очередной шок для родителей: акценты в расследовании резонансного ДТП сместятся и им, скорее всего, теперь грозят серьезные проверки на предмет того, как они исполняют свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В семье подрастает еще один мальчик, всего на год старше погибшего.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".