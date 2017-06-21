Honda приостановила работу завода из-за вируса WannaCry

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Honda Motor Company обнаружила вирус WannaCry в компьютерной системе предприятия в Токио. Это произошло 18 июня. Работа на заводе была остановлена на сутки.

Завод Honda в Токио на сутки приостановил работу после того, как 18 июня в компьютерной системе предприятия обнаружили вирус WannaCry, пишет The International Business Times.

По словам представителя компании, вирус не сказался на работе других предприятий. На полную мощность завод в Токио вновь заработал через сутки.

12 мая программа-вымогатель WannaCry заблокировала около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Вирус WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать.

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