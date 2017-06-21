Дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" направлено в суд

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Он подозревается в совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что уголовное дело в отношении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева направлено в Мосгорсуд. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Владимира Аникеева", - сказал Куренной.

По его словам, Аникеев обвиняется в совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Куренной отметил, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Мосгорсуд.

Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек. В частности, Елены Морозовой из группы "Сумма", работника "Сбербанка" Евгения Кислякова, пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, работника администрации президента Тимура Прокопенко, а также помощника российского лидера Андрея Белоусова.

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