Лесной пожар в Португалии удалось локализовать спустя пять дней
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Лесной пожар в центральной части Португалии удалось локализовать. Возгорание в районе населенного пункта Педроган-Гранди в округе Лейрия началось днем 17 июня. До сих пор сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Жертвами стихии, по последним данным, стали 64 человека.
В центральной части Португалии локализовали крупный лесной пожар, жертвами которого стали 64 человека, пишет Publico. Возгорание в районе населенного пункта Педроган-Гранди в округе Лейрия началось днем 17 июня.
Тушение пожара, которое еще предстоит ликвидировать, осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.
По предварительной версии, которую озвучили власти, пожар мог начаться в результате удара молнии в дерево, однако глава Лиги пожарных Жайме Марта Суариш считает, что возгорание "спровоцировали".
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