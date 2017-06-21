Лесной пожар в Португалии удалось локализовать спустя пять дней

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Лесной пожар в центральной части Португалии удалось локализовать. Возгорание в районе населенного пункта Педроган-Гранди в округе Лейрия началось днем 17 июня. До сих пор сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Жертвами стихии, по последним данным, стали 64 человека.