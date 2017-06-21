В Техасе разбился истребитель ВВС США

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Американский истребитель ВВС США разбился недалеко от города Хьюстон в Техасе. Пилот успел благополучно эвакуироваться и в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Американский истребитель F-16, вооруженный боеприпасами, разбился в районе города Хьюстон в Техасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По данным местных СМИ, пилот успел благополучно эвакуироваться и в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате падения самолета ВВС США начался пожар. Экстренным службам пришлось эвакуировать всей людей в радиусе полутора километров от места происшествия.