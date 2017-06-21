Боевики "Исламского государства" взорвали соборную мечеть Мосула

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Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула "Ан-Нури". Именно в ней в июле 2014 года главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

Боевики из запрещенной террористической группировки "Исламское государство" взорвали соборную мечеть "Ан-Нури" в иракском Мосуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Ирака.

Ранее в среду сообщалось, что иракские военные закрепились в 100 метрах от мечети. Именно здесь в 2014 году в единственный раз публично выступил главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Мечеть "Ан-Нури" была построена в XII веке. Несколько раз перестраивалась. Находится в Старом городе на правом берегу реки Тигр.