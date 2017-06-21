Во Франции ограбили члена российской делегации на авиасалоне "Ле Бурже"

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Члена делегации России на авиасалоне "Ле Бурже" ограбили в парижском пригороде Сен-Дени. По информации источника газеты Le Figaro, несколько человек напали на россиянина, когда он ехал в машине с водителем. Члена делегации ударили, а у женщины-водителя украли сумку.

Во Франции ограблен член российской делегации на авиасалоне в Ле Бурже. Инцидент произошел в парижском пригороде Сен-Дени, пишет Le Figaro со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Собеседник газеты назвал потерпевшего "главой российской делегации" на авиасалоне, однако его имя и фамилия в тексте, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, не приводятся.

По версии издания, несколько человек напали на россиянина, когда он ехал в машине с водителем. Члена делегации ударили, а у женщины-водителя украли сумку. Женщина бросилась за ворами, однако вскоре ее окружила группа из примерно 50 человек, начавших ее бить. Кроме того, женщина подверглась сексуальным домогательствам. Прибывшие к месту происшествия полицейские спасли ее и арестовали четырех человек.

19 июня во французском Ле Бурже открылся 52-й Международный аэрокосмический салон. Участие в выставке приняли 47 государств, в том числе и Россия.

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