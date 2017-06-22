Глава МИД Австрии предложил закрыть детские сады для мусульман в Европе

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Детские сады для детей из мусульманских семей в Австрии нужно закрыть, так как они не способствуют интеграции детей в общество. По мнению главы МИД, дети с ранних лет должны учить немецкий язык, чтобы влиться в среду.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагает закрыть мусульманские детские сады, поскольку они мешают детям интегрироваться в общество, передает газета Kurier.

По его словам, такие детские сады отличаются по этническому и языковому признаку. Они изолируются от общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков.

Курц заявил, что все живущие в Австрии дети должны изучать немецкий язык и предложил ужесточить требования к владению языком для нянечек и педагогов.

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