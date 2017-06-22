Нападению в Париже подвергся глава делегации "Рособоронэкспорта"

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Разбойное нападение в Париже, о котором сообщалось накануне, 21 июня, было совершено на главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Он получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Потерпевший получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась, передает "Интерфакс".

По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Марии Воробьевой, водитель главы делегации физически не пострадал.

Она добавила, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по этому инциденту. Полиция уже ведет расследование. По факту произошедшего задержано четверо подозреваемых.

В ФСВТС России отметили, что инцидент произошел вечером 20 июня. Корнева попытались ограбить, когда он возвращался с работы. Воробьева подчеркнула, что грабители подкараулили автомобиль Корнева на выезде из тоннеля. Они разбили стекло и угрожая физической расправой, потребовали отдать им деньги и ценности. "Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", - подчеркнула Воробьева.

Ранее сообщалось об ограблении члена российской делегации на авиасалоне в Ле Бурже в парижском пригороде Сен-Дени. Источник газеты Le Figaro назвал потерпевшего "главой российской делегации", но имени и фамилии в тексте не привел.

Сообщалось, что нападение совершили несколько человек. Члена делегации ударили, а у женщины-водителя украли сумку. Причем женщина погналась за ворами, однако вскоре ее окружила группа из примерно 50 человек, якобы начавших ее бить. Кроме того, женщина подверглась сексуальным домогательствам. Прибывшие к месту происшествия полицейские спасли ее и арестовали четырех человек.

19 июня во французском Ле Бурже открылся 52-й Международный аэрокосмический салон. Участие в выставке приняли 47 государств, в том числе и Россия.