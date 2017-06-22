Пентагон потратил около 100 миллионов долларов на неподходящий камуфляж

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Пентагон потратил почти 100 миллионов долларов на неподходящую камуфляжную форму для полиции Афганистана.

Как рассказал "ТВ Центр" со ссылкой на Newsweek, американское военное ведомство положилось на вкус главы Минобороны исламской республики, которому понравилась форма для лесной местности. К слову, такой территории в стране всего около 2 процентов. Теперь, как отмечает издание, талибам не надо будет особо присматриваться, чтобы найти правительственных силовиков в ярко-зеленом камуфляже.

Помимо этого, авторы статьи выяснили, что заказ был сделан в частной фирме, которая продает форму дороже стандартной. И это обошлось бюджету США в сумму на 30 миллионов больше.