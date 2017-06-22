В Москве накануне Дня памяти и скорби зажгли 1418 свечей

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По всей России в четверг вспоминают одну из самых трагических страниц в истории страны. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Этим утром в День памяти и скорби в разных городах ровно в 4 утра тысячи людей приняли участие в самой масштабной акции "Вахта Памяти", рассказал "ТВ Центр". В Москве на рассвете в Александровском Саду у могилы Неизвестного Солдата прозвучал голос Юрия Левитана.

К мемориалу у Кремлевской стены москвичи возложили цветы и венки, зажгли свечи. Память павших почтили минутой молчания.

А накануне поздно вечером столичная Крымская набережная превратилась в "Линию памяти" – там появилась цепочка из горящих лампад. Их было 1418 – по числу военных дней. Память тех, кто приближал долгожданную победу, чтут по всей стране. В акциях участвуют представители молодежных и патриотических движений и, конечно, ветераны.

"Свечи памяти" зажгли у стен государственного университета в Курске – городе Воинской славы. Битва на Курской дуге, закончившаяся разгромом немецких войск, вошла в историю как один из переломных моментов Великой Отечественной. В городе-герое Волгограде в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, несли зажженные лампады к Вечному огню на площади Павших Борцов. Встали пораньше и жители Екатеринбурга. На центральной площади города появилось слово "Помним" – в него выстроились сотни людей.