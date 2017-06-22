В администрации Кузбасса заявили о предстоящем возвращении Тулеева к работе

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В администрации Кемеровской области заявили, что глава региона Аман Тулеев вернется к работе. При этом, там затруднились пояснить, когда именно это произойдет. Как отметил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, после перенесенной операции у главы области появились осложнения в виде пневмонии.

Аман Тулеев не подавал заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Об этом заявили в областной администрации, передает ТАСС.

"Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой", - сказал журналистам врио начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексей Доронгов.

По его словам, глава Кузбасса находится в отпуске всего 30 дней, хотя по закону может находиться 45.

При этом, он затруднился назвать срок, когда Тулеев сможет вернуться к исполнению обязанностей главы региона.

В свою очередь, замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой отметил, что Аман Тулеев имеет некоторые физические ограничения, тем не менее, никаких иных проблем со здоровьем, кроме перенесенной сложной операции и осложнения в виде пневмонии, у него нет. По словам Цоя, Тулеев может исполнять "функциональные обязанности губернатора"

Ранее в пресс-службе администрации Кемеровской области подтвердили информацию, согласно которой, Аману Тулееву была проведена операция на позвоночнике. На фоне этой информации, поползли слухи о скорой отставке губернатора области.