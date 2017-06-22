Макрон рассказал, как Франция будет относиться к Британии после Brexit

Теги: В мире великобритания евросоюз макрон

Отношения между Лондоном и Парижем после Brexit будут основаны на прагматизме и сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал принцип, на котором будут строится будущие отношения между Лондоном и Парижем после выхода Великобритании из Евросоюза, об этом сообщает газета The Guardian.

"Прагматизм будет определять наши новые отношения", - заявил Макрон, подчеркнув, что страны продолжат сотрудничать в области борьбы с терроризмом.

Французский лидер напомнил, что двери ЕС открыты для Лондона до тех пор, пока не завершилась сделка по выходу Великобритании из союза.

"С момента, когда речь уже идет о сроках и задачах, очень сложно вернуться, мы должны быть честны друг с другом", - добавил президент.

19 июня в Брюсселе стартовали переговоры по Brexit. Ожидается, что процедура выхода Великобритании из ЕС завершится в марте 2019 года.