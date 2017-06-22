Белый дом не подтвердил встречу Трампа и Путина на G20

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В Белом доме США не подтверждают возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Германии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что подготовки встречи двух лидеров пока не ведется.

В Белом доме пока не готовы подтвердить возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Германии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мне не о чем объявить в этот раз", - сказала журналистам в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Накануне, 21 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется. При этом он подчеркнул, что в случае необходимости все удастся согласовать, и проблем не возникнет. Он добавил, что оба президента будут принимать участие в саммите "двадцатки", и могут встретиться "в той или иной форме "на полях" этого саммита".