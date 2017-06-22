Госдума решила вернуть уклонистов от армии в госслужбу

Теги: госдума депутат Армия

Госдума может отменить пожизненный запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для уклонистов от армии. Депутаты намерены принять соответствующий законопроект во втором чтении. Это произойдет после того, как Конституционный суд раскритиковал действующее ограничение, указав, что уклонисты оказались в худшем положении, чем уголовные преступники.

Депутаты Госдумы планируют отменить пожизненный запрет для граждан, уклоняющихся от военной службы, занимать государственные и муниципальные должности. Законопроект будет рассмотрен 22 июня во втором чтении. Он даст уклонистам возможность стать чиновниками, пишет газета "Известия".

Вместе с тем, сохранится запрет на замещение госдолжностей в течение десяти лет.

Согласно действующим нормам, отказавшиеся служить получают пожизненный запрет на работу в госучреждениях. Это ставит их в более тяжело положение, чем уголовников, которым разрешено идти работать на госслужбу, отбыв срок. У уклонистов такого шанса пока нет. Конституционный суд признал такое положение дел противоречащим Основному закону России.

По мнению инициаторов закона, отменяющего пожизненный запрет, его стоит ограничить пятью годами. Кроме того, они предложили на пять лет запретить выезд за границу тем, кто не пошел служить без уважительной причины.

Вторую меру воздействия отменили по настоянию правительства как антиконституционную. Зато ко второму чтению срок запрета госслужбы был увеличен до 10 лет. При этом он будет отсчитываться от 27 лет как крайнего возраста для призыва. Это значит, что должность нарушитель сможет занять не ранее, чем в 37 лет.

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко, 10-летний срок - слишком большой. Он подчеркнул, что эта мера может затруднить комплектование государственной и муниципальной службы.