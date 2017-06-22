Большинство граждан не верит в нападение на Россию извне

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Согласно итогам опроса ВЦИОМ, 53% россиян не видят военной угрозы для страны. По мнению 54% опрошенных, в случае нападения на Россию, конфликт будет локальным.

Перед Россией сейчас не стоит военная угроза, считает большинство граждан. Они уверены в способности страны дать достойный отпор врагу, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет газета "Известия".

Таким образом, 53% россиян считают, что военной угрозы для России в данный момент нет. При этом, 50% респондентов уверены в боеспособности российских вооруженных сил.

Кроме того, в июне до 38% снизилось число граждан, которые не исключают нападения на Россию. А те, кто ожидает нападения, разделились на две категории. Первые, которых оказалось 48% от числа уверенных в нападении, ждут локального конфликта. А 41% полагает, что нападение будет глобальным.

По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, чуть более двух лет назад, в феврале 2015 года, был зафиксирован самый высокий индекс угрозы за весь период наблюдений с 1990 года.