Путин поинтересовался у Стоуна, "не набили ли ему еще морду"

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Владимир Путин сообщил, что документальный фильм Стоуна создавался "на ходу" и поинтересовался у режиссера, "не набили ли ему морду" за такую организацию съемок. По словам главы государства, он не помнит некоторых моментов интервью.

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от съемок документального фильма Оливера Стоуна, передает "Интерфакс".

По словам главы государства, фильм создавался "на ходу", а он отвечал на вопросы режиссера без подготовки. Путин спросил у Стоуна, не "били ли ему морду" за такую организацию съемок, режиссер ответил отрицательно. На что Путин пошутил, что его это в скором времени ожидает.

С 15 по 17 на американском телеканале Showtime вышел документальный фильм Стоуна о Путине, основанный на интервью. На российском телевидении он выйдет с 19 по 22 июня.

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