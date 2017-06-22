Чеснаков: Украина пиарится, чтобы не предпринимать конкретных действий

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Визит президента Украины Петра Порошенко в США, и его заявления о том, что он встретился с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина - это пиар. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, также пиаром являются заявления о реинтеграции Донбасса. По его мнению, Украина делает это для того, чтобы не предпринимать конкретных действий.