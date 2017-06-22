10:09, 22 июня 2017

Чеснаков: Украина пиарится, чтобы не предпринимать конкретных действий

Теги:  сша  События. 25-й час  украина  порошенко  донбасс

Визит президента Украины Петра Порошенко в США, и его заявления о том, что он встретился с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина - это пиар. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, также пиаром являются заявления о реинтеграции Донбасса. По его мнению, Украина делает это для того, чтобы не предпринимать конкретных действий.

Визит Петра Порошенко в США и заявления о реинтеграции Донбасса - это пиар. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, подобные действия и заявления используются Киевом для того, чтобы не предпринимать конкретных действий. Чеснаков также отметил, что в случае принятия законопроекта и введения президентом Украины военного положения в стране, резко ухудшатся отношения в рамках минских договоренностей.

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