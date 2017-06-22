В центре Москвы под мостом нашли сумку с фрагментами женского тела

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Под Большим Краснохолмским мостом в центре Москвы нашли сумку с фрагментами женского тела. Эксперты установили, что смерть женщины наступила около двух суток назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Под мостом в центре столицы нашли сумку с фрагментами тела женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной, на отмели, обнаружена сумка, в которой лежало туловище, бедро и голень со стопой", - сказал он.

По словам источника, эксперты установили, что смерть женщины наступила около двух суток назад. Останки направили в морг. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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