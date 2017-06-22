Три человека насмерть отравились некачественным алкоголем в Подмосковье

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В подмосковном Сергиевом Посаде три человека погибли, еще пятеро госпитализированы из-за отравления метанолом. По предварительным данным, компания из 15 человек распивала спиртное из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный.

В городе Сергиев Посад Московской области следователи начали проверку по факту гибели трех человек после отравления некачественным алкоголем, об этом сообщает ГСУ СК по региону.

По предварительным данным, компания из 15 человек, находясь в квартире на улице 1-й Ударной Армии, распивала спиртное из канистры, подаренной неизвестным хозяину квартиры. С отравлением метанолом в реанимационное отделение местной больницы доставили семеро мужчин и двух женщин.

Позднее две женщины и один мужчина скончались, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверки, устанавливают обстоятельства происшествия.

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